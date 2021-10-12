中環IFC外望——渣打大灣區第三季GBAI首跌

受新冠疫情反彈影響，中國整體經濟在第三季度趨於疲軟。渣打（2888）與貿發局對1000多間於大灣區運營的公司展開調查。結果顯示，在渣打大灣區營商景氣指數（GBAI）中，今年第三季經營活動現狀指數為52.7，較上季度58.7有所下跌，亦是自去年第二季度以來首次出現季度下滑。渣打銀行（香港）大中華區高級經濟師劉健恒（見圖）表示，目前中國疫情基本得到控制，反而恒大負債及輪流停電造成的生產中斷問題依然持續，兩者影響可能於第四季度浮現出來。劉健恒表示，儘管第三季指數下跌至52.7，但大灣區經濟增長減緩相對輕微，八個GBAI成份指數中，除了產能利用率及融資規模指數，其餘六項均高於中性關口50，認為經濟於第三季內只是遇上輕微的減速帶，而非持續放緩。預期指數方面，受訪企業對第四季的經營活動預測為57.9，僅較上季的59.3下跌1.4個百分點，表明對第四季的預期較為樂觀。劉健恒指，電力供應短缺問題對經濟，尤其製造業的影響較大，存在下行風險，須更審慎看待製造業前景。惟渣打相信政府將會試圖鼓勵短期煤炭產量提升，同時允許增加煤炭進口，以限制經濟增長下行風險。阿里港創基金創業比賽啟動阿里巴巴（9988）香港創業者基金宣佈，JUMPSTARTER 2022環球創業比賽正式啟動，並獲得滙豐冠名贊助。阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪表示，今年JUMPSTARTER 2022迎合大趨勢，將聚焦在金融科技、先進科技、醫療保健、藝術科技及可持續發展五大範疇。比賽由即日起至今年11月28日截止報名。阿里巴巴香港創業者基金董事局成員盛智文表示，基金至今已投資55間初創企業，共涉及8000萬美元，並吸引來自世界各地的20億美元共同投資，其投資的公司中有五間是獨角獸企業，有三間現正計劃上市。香港數碼港管理有限公司行政總裁任景信表示，為配合國家「十四五」規劃，香港正在擴大與大灣區市場互聯互通，並將迎來更大空間發展科技創新。他又指，國家「十四五」規劃綱要提出「支持香港發展中外文化藝術交流中心」，相信藝術科技將會成為未來發展的新亮點，並於未來有巨大發展潛力。高瞻