業績期將至 聚焦債務上限 憂通脹升 美股跌117點

踏入業績期，多間華爾街大行將相繼公佈季績，市場觀望美國眾議院能否通過債務上限，加上國際貨幣基金組織（IMF）調低全球增長，美股早段表現反覆。杜指一度跌80點，報34415點；納指微跌6點，報14480點；標指跌2點，報4359點。油價個別發展，紐約原油期貨昨晚每桶報80.6美元，升0.1%；倫敦布蘭特期油報83.62美元，跌0.04%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34378點，跌117點；標普500指數收報4350點，跌10點；納斯達克指數收報14465點，跌20點。滙控（005）美國預託證券價格曾見45.17港元，較香港收市價升0.22港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見480.42港元，較香港收市價跌2.78港元。IMF下調全球增長預測踏入業績期，市場除關注本周稍後公佈的美國通脹數據，亦觀望華爾街大行季績。另外，美國參議院早前已通過將緊急債務上限延長至12月3日的協議，正等待眾議院表決，再交總統簽署生效，市場料會通過暫時上調國債上限，避免出現違約，但「末日博士」魯賓尼認為，美國正面臨滯脹危機。摩根士丹利投資總監威爾遜警告，由於需求下跌、成本上升、稅收及供應鏈等因素，市場稍後會逐漸降低美企業的盈利預測。此外，國際貨幣基金組織（IMF）調低全球增長預測，把今年全球經濟增長預測由6%降至5.9%，並把今年美國經濟增長預期下調至6%，明年則上調至5.2%。IMF表示，受Delta病毒、供應鏈緊張、通脹加速、食品與燃料成本上升等因素影響，經濟增長前景面臨風險已經增加，同時警告，若疫情導致的供需不平衡狀態長期持續，通脹風險恐將成真，各國央行應準備好收緊貨幣政策。IMF預計已開發經濟體通脹率將在今年底登頂後，明年中會降至2%左右；不過，新興和開發中經濟體通脹今年升至5.5%後，料明年仍處於4.9%高位。港股跌362點失二萬五油價方面，紐約期油昨晚每桶報80.6美元，升0.08美元或0.1%；倫敦布蘭特期油報83.62美元，跌0.03美元或0.04%。港股方面，由於中國整頓潮再現，有傳國家主席習近平下令審查金融機構與大型民企關係，港股科網及金融板塊急回，拖累恒指三連升斷纜，午後曾跌逾460點，失守二萬五關，收跌362點，報24962點。分析預期，港股後市反彈空間有限，料大市在二萬四至二萬五之間整固。