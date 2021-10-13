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深圳來港發50億人債

2021-10-13 列印
　　深圳市人民政府在香港發行50億元離岸人民幣債券，為首個內地地方政府來港發債。行政長官林鄭月娥昨日出席敲鑼儀式時表示，今次債券發行意義重大，深圳市政府在香港發債反映港深更趨緊密，並有良好優勢互補。今次亦為內地地方政府首次在香港及在境外發債，為推動人民幣國際化重要一步。她提及國家財政部自2009年開始在香港發行人民幣國債、美元國債等，有利於香港債券市場發展，亦可推動人民幣國際化。此外，多項中港金融市場互聯互通措施，反映中央支持香港鞏固提升國際金融中心地位。

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