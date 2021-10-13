據外媒報道，中央開始調查內地國有銀行等主要金融機構與大型民營企業的關係，當中包括陷入財困的中國恒大（3333），市場憂慮內房壓力再度升溫。其實先前「三條紅線」政策出台，加上銀行資金嚴限流入房地產，已令內房融資無門，財政壓力嚴峻。《華爾街日報》引述消息人士指，內地監管機構現正審查國有銀行、投資基金等金融機構，是否與私營企關係過於親密，尤其是一些最近被中央盯上的企業，包括恒大、身處監管風眼的滴滴出行，以及來港上市觸礁的螞蟻集團。報道提及，中紀委由本月起將調查25間國有金融機構的辦公室，審視貸款文件、投資和監管記錄，要求其回答如何作出與私企有關的部份交易和決策。涉不當交易將受罰報道指出，審查對象包括已向恒大發放超過100億美元貸款的中信集團、中國光大集團旗下的銀行、農行（1288）、國壽（2628），以及持有螞蟻及滴滴股份的中國投資，另向海航集團提供貸款的建行（939）預計亦將受到檢查。若發現涉嫌不當交易行為有機會受到正式調查或遭受檢控，經證實後將受處罰。光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，對於中央收緊金融業監管不感到意外，因為內地近年不斷收緊法規，其中包括數據和金融領域等國家安全，惟目前未有具體資訊判斷金融業的監管方向。他續指，中央調查金融業主要是了解恒大事件的潛在影響和避免恒大事件再現。是次監管風暴波及內地房地產行業，市場擔心內房壓力再見增加，溫傑認為，中央嚴查銀行及金融機構與民企關係後，內房信貸將會進一步收緊，惟影響不太大，因為「三條紅線」已令高槓桿的房企難以融資，又料中央會持續監管內房企業。