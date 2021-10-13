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恒大突圍失敗　賣產套現救亡

2021-10-13 列印
　　中國恒大（3333）除了負債高外，近年不斷嘗試多元化業務，以圖尋找新增長點，奈何多番「突圍」都不成功，亦令集團負擔進一步加重，使債務危機惡化，終要出售資產減債自救，當中以盈利能力及資產質素最佳的恒大物業（6666）為最值錢的套現資產。至於一度股價大幅飆升的恒大汽車（708），因遲遲未有實車落地，加上耗資龐大，亦面臨營運困難，現時股價僅為高峰時的5%。

　　早前合生創展（754）於10月4日公佈，同意收購一間在港上市公司並短暫停牌，同日恒大及恒大物業均宣佈停牌，市場盛傳合生會400億元收購恒大物業51%股權，3間公司迄今仍未復牌，未知交易是否有阻滯。



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