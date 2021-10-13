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過度借貸氾濫　評級無法反映

2021-10-13 列印
　　恒大（3333）此次債務危機惹海內外媒體高度關注，事件影響之大甚至被外媒稱為「中國版雷曼事件」。恒大以近1.97萬億元人民幣債務成為全球負債最重的房企，跌落內地「第一房企」神壇，並在短短數月內被多間評級機構以「債務逾期兌付」為由，連番降級至幾近違約水平。

　　交銀國際董事（房地產研究）謝騏聰表示，通過槓桿推動業務理論上是合理的房企發展模式，房地產業能通過借貸提高回報率並有效運用資本。他表示，對內房的信貸評級毋須太過介懷，因為市場不會依據評級來決定債券價格，現時評級機構作出的評級和08年次貸危機時並無二致，不足以反映企業的真實情況。不過由恒大2021年中期財報數據可知，其債務情況確岌岌可危。



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