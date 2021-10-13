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內地擬添員加強反壟斷

2021-10-13 列印
　　中國長達一年的反壟斷行動可謂一浪接一浪，未有停止，據報市場監管總局計劃正加設3個獨立部門監管反壟斷等市場活動，料本月底完成編排，反壟斷部門人手將倍增至100人，並擬未來5年內再加至150人。

　　彭博引述消息人士報道，市監局計劃成立3個獨立部門，專門負責反壟斷調查、市場競爭和併購監管，最快月底完成。當局亦因此增聘人手，其中反壟斷調查部門將從目前40多名人員增至100人，並計劃在未來5年內增至150人。



　　消息人士又指，市監局副局長甘霖將會領導總局，而反壟斷局局長吳振國會負責新設的調查部門。市監局未有回覆有關報道。

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