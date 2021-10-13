  • 2021年10月13日 星期三
  • 27º
  • 89%
熱門： 圓規八號風球天文台的士水警殉職

日報新聞 > 金融

周大福上季零售值增55.8%

2021-10-13 列印
　　隨著中港疫情緩和，帶動零售表現向好。周大福（1929）公佈截至9月底止第二季銷售數據，集團季內零售值增長55.8%；當中內地零售值按年增長為58%，佔周大福整體零售值89.9%；港澳及其他市場零售值按年增長為38.5%，佔集團整體零售值10.1%。

　　周大福表示，在穩定消費氣氛支持下，第二季內地同店銷售按年亦增長23%，同店銷量按年增長為22.7%。受惠本地消費需求平穩及低基數效應，港澳同店銷售按年增長達57.7%，季內香港的同店銷售增長為35.1%；港澳同店銷量按年增長為61.7%。至於澳門則由於過境口岸重開後遊客消費帶動，令同店銷售增長達232.5%。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd