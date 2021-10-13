中環IFC外望——恒生前CEO鄭慧敏因病離世

恒生銀行（011）前副董事長兼行政總裁鄭慧敏（見圖）離世，終年57歲，安息禮拜將會在星期五上午舉行，屬私人性質聚會。滙豐集團行政總裁祈耀年表示，鄭慧敏是一個出色的銀行家，過去20年為集團貢獻良多，是新一代女性銀行家的典範，永遠值得懷念和學習。恒生銀行董事長利蘊蓮表示，鄭慧敏是眾人的典範，以清晰的方向帶領銀行不斷向前邁進，對她為銀行業作出的重大努力和貢獻表示敬意。恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，鄭慧敏的能力非凡，往往能有效地解決矛盾及開發創新意念。她為恒生在香港和內地奠下的穩固基石，有助銀行的未來發展及業務增長。鄭慧敏於2017年7月起擔任恒生銀行副董事長兼行政總裁，該行去年7月公佈，鄭慧敏因健康情況正接受治療，強調會繼續履行職務，但恒生今年5月再公佈鄭慧敏需短暫休假三個月。鄭慧敏8月底正式辭任恒生所有職務，由滙豐香港區總裁施穎茵接任，當時公告指，鄭慧敏將會重返滙豐擔任管理層職務。中銀推「智方便」手機開戶服務中銀香港（2388）宣佈推出「智方便」手機開戶服務，客戶可利用「智方便」進行身份認證，並透過「填表通」功能自動填寫手機開戶表格。個人數字金融產品部副總經理張穎思表示，選用「智方便」的客戶最快可在五分鐘內完成開戶。張穎思指，該行為首間採用「智方便」平台於手機開戶服務的銀行，已於今年5月讓部份特選客戶試用服務。她指使用「智方便」開戶可省去人面識別步驟，較一般手機開戶程序節省兩至三分鐘。她亦透露有計劃將「智方便」應用於其他產品場景上，例如線下分行服務等，但仍未有確切時間表。中銀香港亦宣佈，將「NotALot碎股易」服務全面擴展至所有客層，並延長沽出碎股優惠至明年12月31日。該行個人數字金融產品部助理總經理梁美怡表示，該行今年首三季股票業務錄得顯著增幅，其中新股認購及美股交易金額按年分別升近三倍及逾五成，而「NotALot碎股易」9月份日均交易筆數及金額較8月份分別錄得逾90%及140%增幅。高瞻