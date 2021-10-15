企業業績對辦 經濟數據理想 「收水」未提速 杜指漲534點

美國聯儲局議息紀錄顯示「收水」時間表沒有提速，加上華爾街大行業績對辦，勞工市場數據勝預期，支持美股向好，三大指數周四早段均升逾1%。杜指早段一度大升492點高見34870點；納指亦大升218點高見14790點；標指高見4426點，上升62點。聯儲局剛公佈的9月會議紀錄顯示，若聯儲局於下月初議息會議上決定開展縮減買債，可能會在下月中旬或12月中開始「收水」，又指如果經濟復甦保持在正軌上，可於明年中期結束縮減買債計劃。會議紀錄顯示，聯儲局成員認為當局已接近實現其經濟目標，可以逐步減少購買債券，擬先每月削減100億美元的美國國債以及50億美元的抵押貸款支持證券（MBS）購買量。聯儲局目前每月購買800億美元的美國國債和400億美元的按揭貸款支持證券。分析師表示，聯儲局議息紀錄顯示「收水」時間表沒有提速，利好大市。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34912點，升534點；納斯達克指數收報14823點，升251點。滙控（005）美國預託證券價格曾見44.82港元，較香港收市價跌0.13港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見484.57港元，較香港收市價升1.37港元。除了聯儲局的因素，華爾街大行業績對辦，勞工市場數據勝預期，亦支持美股向好。大摩上季多賺三成六華爾街大行摩根士丹利截至九月底止第三季，普通股股東應佔盈利約37億美元，按年增長三成六；每股盈利1.98美元，調整後每股盈利2.04美元，高於預期的1.69美元。期內淨收益147.5億美元，按年升逾二成半。另外，美國上周首次申領失業救濟人數表現勝預期，按周回落3.6萬人，至29.3萬人，而持續申領失業救濟人數為259.3萬人，亦較預期的267.5萬人為少。儘管通脹有升溫跡象，投資者看好經濟穩步從新冠疫情中復甦，將支撐企業財報表現，歐洲三大股市周四皆高收。英國富時100指數收報7207.71點，升65點，升幅0.92%。德國DAX指數收報15462.72點，升213點，升幅1.40%。法國CAC指數收報6685.21點，升87點，升幅1.33%。金價續漲。於紐約商品交易所，12月期金收報每盎司1797.9美元，升3.2美元，升幅0.18%。