李克強：經濟可實現全年目標

國務院總理李克強昨日出席第130屆廣交會開幕式，他在致辭中表示，當前中國經濟形勢保持平穩運行，主要的宏觀經濟指標保持合理區間，儘管三季度經濟略有回落，但相信中國經濟韌性及活力巨大，完全有能力、有信心實現全年發展目標，且仍有比較充足的備用工具箱來應對挑戰。李克強說：「只要有就業就可以創造財富，就可以促進經濟增長。」中國經濟表現的韌性和活力能夠支撐經濟長期向好，目前就業形勢總體向好，今年的就業目標完全有把握實現。今年新增市場主體達7.8萬間，城鎮新增就業人數已超過1000萬，很大可能達到全年1100萬的目標。與此同時，國家經濟恢復仍不牢固、不平衡，正多策並舉來克服戰勝面臨的挑戰困難。李克強表示，大宗商品價格，尤其是煤價高企，導致中下遊與中小企業的營業成本持續攀升；疫情困擾生活服務行業等，體現出市場仍脆弱。