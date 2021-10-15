巴斯夥班農賭港股脫鈎 18個月勁蝕2.34億港元

彭博引述美國證監會文件指，多次唱淡港元的對沖基金海曼資本管理創辦人巴斯（Kyle Bass），去年疑在美國前總統特朗普顧問班農（Steve Bannon）及商人郭文貴的資金支持下，成立新基金對賭港元聯繫匯率制度在18個月內失守，但最終敗陣慘蝕近3000萬美元（約2.34億港元）。報道形容，巴斯及郭文貴等人是透過非法股票發行為該基金集資，並「誘騙部份投資者」（ensnaring some investors）。郭文貴與其關連的三家公司，早前遭到SEC起訴，涉嫌非法集資。該執法文件披露，巴斯去年六月成立「香港機會基金」（Hayman Hong Kong Opportunities Fund），以期權合約進行二百倍槓桿集資，打賭港元在十八個月內與美元脫鈎。期間，郭文貴旗下GTV Media母公司Saraca Media Group去年通過出售未經註冊的股票及虛擬貨幣，非法籌集3.39億美元（約26.4億港元），當中的一億美元轉移至一間對沖基金。彭博引述消息指，該基金是由海曼資本管理。18個月過去，聯匯制度仍屹立不倒，該基金於狙擊港元及其他貨幣的3000萬美元交易中，已損失超過九成半。構思來自一名「最大客戶」不過，代表巴斯的律師在聲明中表示，GTV從未投資過海曼，並指彭博的報道並不準確，而SEC則拒絕發表評論。GTV和Saraca已就該起訴與SEC達成和解，支付超過5.39億美元（約42億港港元）的和解金，換取SEC在文件中，未有提到班農及郭文貴的名字，亦沒有指控他們有任何不當行為。彭博去年報道，巴斯「狙擊港元」的構思來自海曼資本一名「最大客戶」，但沒有公開其身份；巴斯亦沒有透露集資金額，但指一旦港元脫鈎並貶值四成，其基金將勁賺64倍。