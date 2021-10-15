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星三年來首度縮銀根

2021-10-15 列印
　　新加坡昨日意外宣佈收緊貨幣政策，為3年來首次。新加坡金融管理局(MAS)宣佈，將會稍微調高新加坡元名義有效匯率（NEER）區間的斜率，原本斜率為0%，政策區間寬度及中點則保持不變，新加坡上次收緊銀根為2018年10月。

  MAS在貨幣政策聲明中表示，儘管調高NEER不利經濟復甦，但目前國內外物價正累積上升壓力，反映需求正常化和供應緊張的情況，調升NEER能夠減緩輸入性通膨壓力，確保中期物價穩定。MAS主要透過外匯操作執行貨幣政策，並非直接調整利率。



        市場原本幾乎預期MAS在半年度會議裏，維持其目前政策不變。

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