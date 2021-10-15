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日報新聞 > 金融

官媒質疑信息安全 富途美市急跌

2021-10-15 列印
　　內地的監管風暴疑蔓延至互聯網券商。《人民網》昨日發文點名批評富途（美︰FUTU）及老虎證券（美︰TIGR）等跨境互聯網券商，指他們在用戶信息安全以及合法化、合規化方面存在風險。富途回應指，始終積極配合監管的規定，努力並持續做好個人信息保護工作。

  周四美市早段，富途曾見71.63美元，跌15%。



  人民網實測富途牛牛的開戶流程，指帳戶收集大量個人資料及人臉識別，而富途作為美國證券交易委員會（SEC）的註冊證券經紀商，及美國金融業監管局（FINRA）成員，據當地要求需要將此類信息提供給FINRA或SEC，及應保留客戶帳戶信息的記錄至少六年。



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