順豐子企獲准來港 發行不超過2.3億H股

內地快遞行業龍頭順豐控股近期頻頻出動，集團昨日在深交所發公告指，控股子公司同城實業已收到中證監的批覆，核准其發行不超過2.31億股H股於港交所（388）上市，這是順豐繼5月中旬分拆房託基金成功在港交所敲鑼後，又一分拆集資舉動。美林及中金為聯席保薦人。根據深交所公告，中證監核准同城實業發行不超過2.31股境外上市外資股，全部為普通股，完成發行後，可到港交所主板掛牌上市。同時，又核准同城實業10名股東所持有的約1億股境內未上市股份，轉為境外上市股份，轉換完成後，亦可於聯交所上市交易。赴港上市已進入直路事實上，同城實業於今年6月底已向港交所遞交初步上市申請，在得到中證監「祝福」後，意味着赴港上市已經進入直路。作為一家成立時間不到兩年的公司，同城實業主要以「順豐同城急送」品牌，為現有客戶和潛在客戶提供即時配送服務，包括有幫送、幫取、幫買、幫辦等各種跑腿業務。根據招股書顯示，去年同城實業收入按年增1.3倍，至48.43億元（人民幣，下同）；惟年內虧損擴大至7.58億元，而對上年同期蝕4.8億元。截至去年底，資產總額14.14億元，負債總額10.48億元，淨資產3.65億元。此外，彭博社引述消息報道，字節跳動有份投資、中國物流服務提供商縱騰集團，考慮最早明年在內地或香港上市，已與投行對潛在上市事宜進行磋商，預計集資至少5億美元（約39億港元）。報道指出，縱騰集團可能在上市前尋求一輪私募融資。相關的討論仍處於初步階段，上市發行的細節，如集資規模和時間，有可能發生變化。不過，縱騰集團回覆內媒查詢時稱消息不實，但對於資本市場，會持續關注。