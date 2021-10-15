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內地出廠價格錄25年最勁幅升

2021-10-15 列印
　　中國國家統計局公佈，受煤炭和部份高耗能行業產品價格上升等因素影響，內地9月份工業生產者出廠價格（PPI）的升幅創1996年10月以來新高，按年增長10.7%，較8月高1.2個百分點，高於預期的10.5%。

        不過，同期通脹持續放緩，9月份居民消費價格（CPI）按年升0.7%，增幅較8月低0.1個百分點，連續4個月放緩，為6個月以來最低，亦遜市場預期的0.9%。



　　期間內地消費通脹放緩主要因為食品價格跌5.2%，降幅較8月擴大1.1個百分點；而非食品價格則揚2%，增幅擴大0.1個百分點。首9個月CPI按年增加0.6%。

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