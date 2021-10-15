贛鋒首三季純利增七倍

西九文化區視覺藝術展館M+將在下月十二日正式開幕，其後十二個月免費讓市民入場，屆時勢必掀起視覺藝術熱潮。萬眾矚目的故宮博物館亦將於明年中落成，香港將再添重要的博物館成員，令全球藝術文化愛好者的目光聚焦於香港。相關部門要珍惜這個契機，加強宣傳香港作為世界級藝術和文化策展之都的地位，以刺激藝術文化高增值行業擴張，開創更大的產業鏈。 有市場分析公司的數據顯示，香港在全球藝術品拍賣市場份額從一九年的一成七增至去年的二成三，首次超越倫敦，僅次紐約。根據統計處數據，去年香港藝術品、收藏品及古董進出口總值高達三百三十六億元，三年間增加近一倍，反映香港在藝術文物拍賣市場大有可為。M+和故宮...

2021-10-15