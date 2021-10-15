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日報新聞 > 金融

贛鋒首三季純利增七倍

2021-10-15 列印
　　中國最大鋰化合物生產商贛鋒鋰業（1772）預告，今年第三季經調整利潤為5.16億至6.09億人民幣，按年增長4.56至5.56倍，在產量、銷量及售價都錄得上升。

　　贛鋒鋰業公佈，今年第三季扣除非經常性損益後的淨利潤為5.16億至6.09億元，升幅為4.56至5.56倍；純利介乎9.15億至10.9億元，按年增4.3至5.3倍。而今年首三季累計，扣除非經常性損益後的淨利潤達11.9億至14.7億元，按年增長3.46至4.5倍；純利為20.8億至25.7億元，增長5.3至6.8倍。



　　期內產量及銷量均有增長，銷售均價按年上漲，令經營性淨利潤錄得增長。



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