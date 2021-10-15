中環IFC外望——IEA籲各國大力推動清潔能源

據新華社引述國際能源署（IEA）在巴黎發佈《2021年世界能源展望》報告預測，根據各國現行及已宣佈政策標準，世界對化石燃料的總需求將在本世紀30年代達到峰值並趨於平穩，從2050年開始逐步下降。報告預測，全球天然氣需求將在2030年增至4.5萬億立方米左右，2050年增至5.1萬億立方米。全球石油需求預計將在本世紀30年代中期穩定在日均1.04億桶，至2050年開始小幅下降。全球煤炭需求到2025年略有上升，然後開始緩慢下降，2050年全球煤炭需求將比2020年低25%左右。報告預測，全球2050年二氧化碳總排放量將比2020年預測值低2吉噸（20億噸），這主要由於全球電力部門排放量在2020年至2050年之間或下降25%以上。儘管如此，國際能源署警告說，全球對未來能源需求的投資依舊不足。國際能源署呼籲各國進一步推動清潔電氣化，關注能源效率，大力推動清潔能源創新。思摩爾在美提「337調查」告侵權外電報道，思摩爾（6969）向美國國際貿易委員會（ITC）提出「337調查」申請，指控美國、加拿大等地38家企業及個人侵犯其專利及商標權，請求ITC發佈排除令和禁止令。一旦調查認為侵權成立，ITC就會禁止侵權企業在美進行侵權產品銷售，同時也會向海關發出排除令，禁止該產品進口到美國。據了解，此次受控方涉嫌侵犯思摩爾陶瓷霧化芯技術的三項專利和一項商標，這是中國企業首次獨立作為原告通過「337調查」程序主動起訴海外企業。思摩爾表示，企業在全球合法合規開展業務的同時，有能力、有決心捍衛自身權益。該公司2019年曾針對海外電商平台存在的知識產權侵權行為，在美國提起兩宗侵權訴訟並勝訴，獲賠償超過900萬美元。「337調查」是ITC根據美國《1930年關稅法》第337節及相關修正案進行的調查，主要針對對美出口、在美進口或在美銷售過程中的知識產權侵權行為，以及其他不公平競爭行為開展的一種調查，屬於海外專利侵權訴訟的範疇，通常於12至18個月作最終裁決。高瞻