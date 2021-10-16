科網車股領漲 港股重上二萬五

恒指昨日高開224點，早段曾一度轉跌，最多跌33點，見24929點全日低位，惟其後重拾升勢，午後更升穿上午高位，以全日最高位收市，收報25330點。總結全周恒指彈493點，升幅1.98%；科指累漲112點或1.8%。內地股市方面，上證指數昨日收報3572點，升14點；深成指收報14415點，升74點；創業板指數報3276點，升60點。
藍籌股升幅顯著，汽車股走強，比亞迪漲7.6%，收273元；吉利（175）升近8%，收24.4元，為全日最大升幅藍籌股。金融股亦向好，滙豐（005）漲2.4%，報46.05元；友邦（1299）升0.3%，報87.8元；。
大型科網繼續板塊走強，全線顯著反彈，騰訊（700）升2.6%，報495.6元；美團（3690）揚4.4%，報280.8元；阿里巴巴（9988）升0.3%，報161.8元；京東（9618）漲3.4%，報314.8元。
內地鼓勵上市公司舉辦職業教育，港股教育板塊集體飆升，希望教育（1765）飆19.2%，收報1.55元；中教控股（839）升17.1%，報15.72元；新高教（2001）漲22.2%，報4.3元。
分析料短期仍處上落市
光銀國際董事總經理林樵基表示，假期及颱風期間，內地A股未出現負面消息，加上美國公佈的數據向好，推動港股昨日反彈。他預計大市短期仍處上落市格局，預料短期波幅為300至500點內，由於政策對於個別行業的影響仍未清晰，以及下周將公佈內地GDP數據，市場關注內地第三季經濟增長表現，以及對第四季經濟展望等。