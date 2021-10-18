內地今公佈經濟數據成焦點 港股本周料呈上落市

上周五恒指高收368點，為連續第三個星期錄得升幅；國指收報8966點，漲117點，大市成交金額1796億元。美股方面，受到利好經濟數據及美國銀行股強勁業績支持，美股上周五造好，三大指數齊升。恒指夜期收報25464點，升146點，較上周五恒指收市25330點，高水133點，成交14218張。港股ADR比例指數報25480點，較上周五收市高149點。
夜期及ADR齊造好
另外，國家統計局周一（18日）將公佈一系列第三季經濟數據，包括第三季國內生產總值（GDP）、9月社會消費品零售總額等表現。其中，上季受限電限產、新冠肺炎疫情持續、房地產債務危機等利淡因素影響，有經濟學家預計內地第3季GDP按年實際增速可能放緩至5%左右；房地產活動則可能繼續走弱。
若數據差 或憧憬降準
耀才證券研究部總監植耀輝表示，由於上周五港股ADR上升，周一（18日）港股高開機會很大，並預料本周港股於24500至25500點上落。他又指，內地將公佈一系列的第三季經濟數據，加上陸續有美國企業公佈業績導致美股波動，屆時對港股造成一定影響。
宏高證券投資經理梁杰文表示，本周港股主要以平局為主，暫時市場仍未有明確方向，受內地限電、監管措施等負面因素影響，目前市場陰霾未散，投資者普遍持謹慎觀望態度，惟在技術分析層面方面，市場出現不少積極買盤，反映港股走勢明朗，預料大市將於24000點至26000點上落。他指出，雖然國內將公佈一系列經濟數據，但他認為內地限電限產、房地產債務危機等不利因素影響經濟表現，市場對數據沒有太大期望，如經濟數據表現欠佳，市場或預期將會減息或降準。