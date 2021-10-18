中指院料銀行增房貸 內房資金壓力望紓緩

雖然中國恒大（3333）債務違約，惹來滿城風雨，危機甚至一度有擴散至其他內房的跡象，但內地中指研究院認為，隨著政策轉向，房地產市場的「至暗時刻」已經過去。中指院官方微信號刊登報告，指出隨著房地產貸款政策回暖，貸款投放加速，房企融資環境好轉，加快賣樓所得款項回流，房企資金壓力亦可明顯紓緩，而房企海外債密集違約的危機，亦將有所緩減。報告指出，下半年以來，部份熱點城市在房貸收緊的影響下，市場已出現明顯降溫，但政策整體收緊，亦對部份合理改善住房需求帶來誤傷。預計在今年第四季度，城市房貸利率及放款速度等信貸政策，或將出現實質改善。此外，近日市場亦傳出房地產貸款政策「鬆綁」的消息，外電報道，內地監管機構要求商業銀行，避免過份收緊房地產信貸敞口，對於符合預售條件的樓盤，應對個人客戶發放按揭貸款。此外，亦有消息指，內地銀行可以向監管機構，提交新的個人住房抵押貸款資產支持證券（RMBS）發行計劃，以釋放更多個人按揭貸款額度。中指研究院報告預計，銀行稍後將矯正偏緊的房地產信貸政策，並會正確理解和執行對踩線房企的信貸措施，特別對於「紅檔」企業亦會給予相應的信貸支持。隨著房地產貸款投放加速，市場需求回暖，房企賣樓後資金回流的速度亦會加快，有助增加房企手上資金。針對近期多間房企美元債違約，報告指出，房地產行業整體處於下行階段，融資環境緊張，再加上若干房企流動性危機造成實質違約，海外資本便對中資房企持審慎態度。自今年9月以來，海外評級機構不斷下調多間中資房企信用評級或展望，打擊投資者信心，繼而引發房企美元債大幅下跌。雖然如此，報告認為，近期多間房企主動回購債券，一方面穩定投資者信心，另一方面，也展示本身實力和流動性承壓能力，對市場氣氛有幫助。