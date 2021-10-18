——在美國上市的網上證券商，其客戶的個人資料私隱是否受到足夠保護，近日在內地惹起爭議。富途證券（香港）昨天發表聲明，表示香港業務受到證監會嚴格監管，而所有客戶個人資料均存放於本港。內地官方傳媒《人民網》日前撰文，質疑富途證券和老虎證券 （TIGR） 等在境外上市的網上證券商，存在資訊安全風險，包括內地客戶個人資料的「出境」問題。——民生教育（1569）昨日公佈，該公司的合併附屬實體北京易而學以3750萬元（人民幣，下同）（相當於4532萬港元），收購優慕課全部股權。民生教育表示，收購事項有助增加本科院校，和職業院校教育教學訊息化業務板塊，及完善公司「互聯網＋」教育服務體系。民生教育指出，是次收購符合國家政策導向和市場需求，為公司發展提供新動能、創造新增長點；增加了本科院校，包括研究生院和職業院校教育教學訊息化業務板塊，進一步完善公司「互聯網＋」教育服務體系等。——中興通訊（763）公佈，正在推進發行股份購買資產並募集配套資金事項，公司已收到中國證券監督管理委員會核發的許可，可向兩名投資者發行合共8477.6萬股A股購買資產。中興表示，中證監已核准公司向廣東恒健欣芯投資合夥企業發行逾4564萬股A股股份，及向深圳市匯通融信投資發行逾3912股A股股份購買相關資產，以及發行股份募集配套資金不超過26.1億元人民幣。——恒生銀行（011）宣佈，其股票掛鈎投資認購服務將延伸至覆蓋美股，供零售投資客戶認購，為香港首家銀行提供這項服務。恒生美股掛鈎投資服務由今日起開始接受客戶認購。恒生銀行表示，客戶可透過美股掛鈎投資服務，按其投資需要訂造個人化的投資組合，包括選擇其喜愛的美股掛鈎策略，揀選合適的投資期、行使價及氣墊價等。該服務備有7種貨幣選項，而最低認購金額為十萬元。