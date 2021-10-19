季績及數據理想 抵銷能源緊絀憂慮 美股爭持 杜指曾跌258點

分析師表示，市場實際上擔心對通脹加劇，將加強聯儲局最快明年加息的機會；除此之外，中國第三季GDP增長遜預期，市場憂慮拖慢全球經濟復甦，而美國國債息率上升，或令部份資金流出股市，這些因素一直令美股蒙上陰影。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報35258點，跌36點；納斯達克指數收報15021點，升124點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見46.63港元，較香港收市價升0.43港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見497.77港元，較香港收市價升0.77港元。
中國第三季GDP增長只有4.9%，低於市場預期。另一壞消息，是美國十年期國債息率，一度升至1.627厘的高位，削減股市的吸引力。
美國經濟數據方面，美國九月工業生產按月下降1.3%，預期為增長0.2%，遠遜市場預期。產能利用率為75.2%，低於預期的76.5%。
歐洲股市周一低收，三大主要股市全線向下。英國富時100指數收報7203.83點，跌30點，跌幅0.42%。德國DAX指數收報15474.47點，跌112點，跌幅0.72%。法國CAC指數收報6673.1點，跌54點，跌幅0.81%。
金價偏軟。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1765.7美元，跌2.6美元，跌幅0.15%。
港股方面，承接隔日美股升勢，港股周一高開94點，至全日高位25425點，惟內地第三季經濟增長遜預期，大市於數據公佈後腳軟，跌207點，至25123全日低位後反彈，最終力保不失升78點，收報25409點，重返50天線（25407）；國指升5點，收報8971點；科指升5點，收報6324點。北水南下淨流入1.02億元，按日減50.66%，連續第8日流入，大市成交金額1269億元。
港股重返50天線
外電報道指中國正考慮要求騰訊（700）及字節跳動等媒體公司，讓競爭對手訪問並在搜尋結果中顯示它們的內容，刺激百度（9888）尾市抽高，急揚4.16%，收報167.7元。