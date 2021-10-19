季績及數據理想 抵銷能源緊絀憂慮 美股爭持 杜指曾跌258點

上周六英超，貝拿度施華攻入一球助曼城贈般尼兩蛋，賽後獲領隊哥迪奧拿大讚狀態重回巔峰。今晚歐聯A組曼城作客弱旅布魯日，矢言要以表現力爭上陣機會的貝拿度施華，繼續於中場指揮大局，助藍月搶上小組第二之位，讓球主客和讓兩球照捧曼城「客勝」。（Now643台周三凌晨0:45直播） 自今夏基亞利殊加盟曼城後，貝拿度施華有意離隊的傳言四起，不過後者終在上月中表態絕無離心：「我愛我的球隊和隊友，我會竭盡所能為球隊貢獻。」儘管此子今季各賽事為藍月上陣十場，合共只攻入兩球而未有助攻，但在領隊哥迪奧拿的眼中，其場上表現已接近重回巔峰：「他今季的表現是世界級。」 為正選席位而戰 貝拿度施華直言能重...

2021-10-19