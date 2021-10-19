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微泰今掛牌 暗盤升3.3%

2021-10-19 列印
        今天掛牌的微泰醫療（2235），公開發售部份超購5.79倍，一手中籤率80.01%，認購兩手穩奪一手。掛牌前夕，暗盤價曾跌逾11%，最終大逆轉，收報31.5元，較招股價30.5元升3.3%，每手帳面賺100元。此外，中國雲客戶聯絡解決方案供應商天潤雲，昨日已通過上市聆訊。

        微泰昨日公佈招股結果，以接近招股價上限30.5元定價，集資淨額約18.15億元。公開發售部分錄得超額認購5.79倍，一手100股，中籤率80.01%；配售部份獲3.9倍超額認購。



在富途暗盤，微泰平開30.5元後曾最多跌11.5%，低見27元，後反彈高見32.5元，升6.6%，收市報31.5元，升3.3%，不計手續費，一手帳面賺100元。至於輝立交易場顯示，微泰低開28.7元，同樣先跌後升，以30.9元收市，升1.3%，每手帳面微賺40元。
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