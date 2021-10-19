19行獲批今起推理財通 滙豐中銀渣打搶閘登場

「跨境理財通」啟動一個多月後終有服務面世，金管局昨日公佈首批可開展理財通業務的香港銀行名單，參與「南向通」有19家銀行，參與「北向通」則有16家銀行。滙豐、中銀香港（2388）、渣打香港及恒生（011）等多家銀行爭先表態今日推出服務，應市產品多達100隻或以上。金管局公佈指，相關銀行及其內地夥伴銀行經內地相關監管機構，納入跨境理財通業務試點範圍後，最早可以於今日一同開始提供理財通服務。金管局總裁余偉文表示，會密切留意理財通運作情況，並會與業界保持聯繫，適時探討改善理財通措施，以為香港銀行及財富管理行業帶來更多增長機遇。他稱，該局會繼續處理餘下香港銀行提交的申請，並會適時更新可開展理財通業務的香港銀行名單。余偉文：適時探討改善在首批參與「南向通」的19家銀行中，只有東亞（023）、大新（2356）及星展香港未在「北向通」首批名單之上，東亞回應指冀可盡快推出「北向通」服務。在金管局公佈首批銀行名單後，多家銀行紛紛表示會在今日推理財通服務。「南向通」內地客戶可在港銀的內地夥伴銀行進行見證開戶作跨境投資；「北向通」香港客戶則須親身前往內地夥伴銀行開立理財通投資專戶，若此前已親身在內地開立1類及2類人民幣戶口，亦可作理財通投資專戶，但須中港戶口完成配對後方可跨境投資。東亞：冀盡快推「北向通」中銀香港與母行中行廣東省分行、深圳市分行合作，推「南向通」及「北向通」服務，分別有過百隻產品供內地客及港客投資。滙豐香港、渣打香港及恒生分別與滙豐中國、渣打中國及恒生中國合推南北向理財通服務。滙豐提供南北向通理財產品共逾100隻，恒生則為「南向通」內地客提供逾140種理財產品。滙豐又在大灣區現有26間分行中設立近60間滙豐大灣區理財通中心，方便客戶開立並提供諮詢服務，「南向通」客戶只需30分鐘便可完成開戶。