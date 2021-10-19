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安踏品牌第三季錄10至20%增長

2021-10-19 列印
　　體育用品股安踏體育（2020）公佈第三季營運數據，季內安踏品牌按年錄得10%至20%低段增長，而2019年同期則錄10%至20%中段增長。

　　安踏表示，FILA品牌產品第三季零售值僅錄得中單位數的增長，而2019年同期有25%至30%的增幅；其餘品牌產品第三季錄得35%至40%的增長，而與2019年同期比較錄得1.05至1.1倍的增長。



        摩根士丹利發表報告，指出將安踏2021年、2022年和2023年的營業額預測分別下調4%、5%和6%，並將盈利預期分別下調7%、9%和11%，以反映由於疫情反覆，以及內地今年下半年宏觀經濟放緩，而導致的行業需求減弱。

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