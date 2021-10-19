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中電首三季港售電增4.1%

2021-10-19 列印
　　中電（002）昨日公佈，今年首三季本港售電量275億度，按年增加4.1%，並宣派第三期中期股息每股0.63元，現股息率4.14%。

        中電表示，今年香港首9個月本港售電量增4.1%至275億度，其中基建及公共服務用電增幅最多，按年增5.9%，而比重最高的商業和住宅用電量，分別增長4.2%及2.4%。中電指出，隨著疫苗接種計畫及放寬社交距離限制，更多市民恢復上班及上學，香港經濟逐步復甦，加上今年夏季天氣炎熱，令用電量增加。



        該集團指，繼續專注減少香港供電的碳排放，正逐步取代燃煤發電，龍鼓灘發電廠第二台聯合循環燃氣渦輪機組預計於2023年投入服務。

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