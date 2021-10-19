投資港股損手263億 外匯基金上季蝕132億

外匯基金第三季表現見紅，主要由於港股投資勁蝕263億元，拖累上季整體投資錄得132億元虧損，按年及按季均轉盈為虧。不過以今年首三季計，外匯基金仍賺1265億元，按年上升39.3%。金管局總裁余偉文表示，難以預測第四季投資表現，但要慎防美國長息上升，影響債券投資表現，已做定縮短債券年期及增持現金等防禦措施。受香港股市大跌影響，外匯基金第三季港股投資虧損按年擴大近87倍，至263億元，加上其他股票由賺轉蝕7億元，以至全季在股票方面共蝕270億元。此外，季內外匯基金債券及外匯投資，分別賺82億及56億元，按年分別減少3.5%及61.9%。採措施防美長息升余偉文表示，由6至9月恒生指數下跌約15%，主要受內地監管政策變化影響。他強調外匯基金投資組合分散，雖然第三季港股投資蝕263億元，但港股投資佔比很小，仍是1998年入市後，完成銷售盈富基金後所持剩餘的港股部份。金管局副總裁李達志補充指，外匯基金所持港股屬歷史貨源，該局沒有特別刻意增加或減少港股投資。余偉文沒有透露外匯基金持有的中港股票比重，僅稱中港股市均受內地監管政策因素影響，並指部份規管短期對市場可能造成影響，但長期則有助市場穩定及降風險。他舉例指，個別行業因太高槓桿而要去槓桿，短期會影響行業表現，但對長期價值則有好處，長期影響亦會逐漸顯現在股票上。李達志說，香港股市中內地公司佔比較大，但全世界均看好中國長遠經濟增長，期望港股部份長期可帶來較好收益。余又指，外匯基金持有很多美債，故擔心一旦美國退市，令美國長息上升，美債價格繼而下跌，影響債劵投資表現。因此投資組合近幾年已做了預防措施，包括縮短債券年期，以減低長息升所招致的損失，並加大持有現金比重，以及作多元化投資。展望外匯基金第四季投資表現，余偉文表示難以預測，需要視乎幾大因素，包括全球經濟復甦進展、聯儲局退市對亞洲和新興市場資金流動影響等。