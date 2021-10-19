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佳兆業財政穩健 如期還美元債息

2021-10-19 列印
　　中國恒大（3333）無力兌付多筆境外債，令市場對內房產生消極情緒。近日陸續有內房採取積極措施提振市場信心，據外媒報道稱，佳兆業集團（1638）透露已兌付10月16日到期的美元債利息，金額合計約3940萬美元；另外佳兆業表示，計劃於10月21日（本周四）將資金轉入債權人帳戶，以償還10月22日到期的美元債利息，金額共3585萬美元。

　　受消息帶動，內房商離岸債券價格亦見上升，佳兆業2024年6月到期的美元債上漲超過6%，錄54.34美分；禹州集團（1628）、中糧控股（2772）、正榮地產（6158）等債券亦上升約7%。



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