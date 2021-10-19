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日報新聞 > 金融

內地經濟增長放緩至4.9%

2021-10-19 列印
　　國家統計局公佈數據，今年第三季國內生產總值（GDP）較去年同期增長4.9%，與一年前水平相同，略遜於市場預期的5%，增速亦低於一季度及二季度的18.3%和7.9%，由於國際能源價格高企短期看PPI（工業生產者出廠價格指數）仍有可能於高位運行。

        國家統計局新聞發言人付凌暉表示，進入三季度後，國內外風險挑戰增多，全球疫情擴散蔓延，世界經濟恢復勢頭有所放緩，國際大宗商品價格高位運行，內地部份地區受到疫情、汛情的多重衝擊，經濟轉型調整壓力有所顯現。對於內地前三季度的經濟增長狀況，他指，中國經濟主要宏觀指標仍保持在合理區間，其中，經濟呈現持續增長趨勢。



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