中環IFC外望——迪士尼假日門票加價9%

香港迪士尼樂園兩年來首度加價，今日起引入門票價格分級制，分為「普通日子」，以及主要是周六日及公眾假期的「特定日子」，其中在「特定日子」一日成人票價為699元，加價9%；一日小童門票為524元，加價一成。迪士尼樂園公佈票價調整，由今日起引入全新門票價格分級制，按需求釐定兩級票價。新制下「普通日子」及「特定日子」的一日門票會有不同票價，其中「特定日子」一日成人票價（12至64歲）為699元，較現時一日票639元加價9%；一日小童門票（3至11歲）票價為524元，加價一成。至於「普通日子」的所有一日門票，所有種類票價維持不變，即成人票與小童票分別639元及475元，新票制下一日門票有效期為三個月。迪士尼指，新票價分級制今日起實施，首個「特定日子」將定於今年11月20日，其後會在官網發佈「普通日子」及「特定日子」的一日門票適用日子日曆。為此11月19日或以前，賓客可繼續以現行價格購買「奇妙處處通」會籍。但11月20日後，成人金卡會籍由現時2059元，加至新價2228元，加幅8%；成人白金卡會籍由現時3599元，加至3998元，加幅11%；成人銀卡會籍價格將維持不變。拍住賞網購交易額激增五倍香港電訊（6823）旗下HKT Payment Limited旗下Tap & Go「拍住賞」宣佈，其手機錢包總交易額在消費券第二期發放後首周（即10月1日至7日）較去年同期大增，除了受年輕人歡迎的網購交易額顯著增加超過5倍外，實體店的交易額更大增超過30倍，每宗交易平均金額上升超過1倍。Tap & Go「拍住賞」手機錢包的主要用戶為慣常使用信用卡及扣帳卡，並喜歡大額消費及網購的年輕一族。超過70%以Tap & Go「拍住賞」使用消費券的用戶年齡介乎18歲至35歲，其中最高消費種類分別是電子產品、餐飲外賣及雜貨。高瞻