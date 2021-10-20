寶潔強生表現勝預期 巨企季績對辦 杜指升198點

美國大企業季績普遍優於預期，帶動美股早段表現向好。杜指早段曾升143點，至35402點；標普500指數則重上4500點水平，曾升23點，至4510點；納斯達克指數亦升71點，至15092點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報35457點，升198點；納斯達克指數收報15129點，升107點。滙控（005）美國預託證券價格曾見46.45港元，較香港收市價升0.30港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見508.83港元，較香港收市價升9.83港元。家庭消費品生產商寶潔（P&G）公佈，截至9月底止首季，股東應佔盈利41.12億美元，按年下跌3.86%；每股核心盈利1.61美元，較市場預期的1.59美元為佳。期內銷售淨額203.38億美元，按年升5.28%，亦較市場預期的199.2億元為佳，該公司預期全年每股核心盈利增幅介乎3%至6%。寶潔股價早段曾跌逾2%，其後跌幅一度收窄至約1%。強生（Johnson & Johnson）則公佈，今年第三季經調整後盈利69.68億美元，按年增加18.75%，經調整後每股盈利2.6美元，高於市場預期的2.36美元。集團期內收入233.38億美元，上升10.7%。該公司調高全年經調整後每股盈利預測至9.77至9.82美元，早前預期為9.6至9.7美元。強生高開不足1%後，升幅持續擴大，一度升2.6%，見164.44美元。嗶哩富途美市齊飆逾8%中概股普遍向好，其中於港股急飆12%的嗶哩嗶哩（9626），於美股曾再飆逾8%，高見81.49美元，即較港股收市價高逾4%。富途證券亦曾反彈逾8%，高見69.88美元。歐洲股市周二靠穩。投資者關注焦點落在英國等國的企業盈利。英國富時100指數收報7217.53點，升13點。德國DAX指數收報15515.83點，升41點。法國 CAC指數收報6669.85點，微跌3點。金價高收。於紐約商品交易所，12月份期金，收報每盎司1770.5美元，升4.8美元，升幅0.27%。港股昨日升勢持續，恒指、國指及科指三大指數齊創本月收市新高。恒指高開61點後，在內地股市揚升為港股注入動力下愈升愈有，收報25787點，升377點；國指以全日高位收報9136點，升164點；科指收報6518點，急升194點；大市成交金額1205億元。北水南下合計淨流出5.85億元，終止連續八日流入。港股升勢持續 漲377點藍籌股大致向好，申洲國際（2313）在大行加持下成表現最好藍籌股，走高5.53%，收報171.9元。該股獲瑞信將評級上調至「跑贏大市」，並予目標價188元。友邦（1299）則為貢獻恒指升幅最多藍籌股，推升大市44點，股價高收2.29%，報89.45元。科網股有份推動大市走強，小米（1810）預計汽車業務將可在2024年上半年量產，全日升5.39%，收報22.5元，為表現第二佳藍籌股。美團（3690）高收1.85%，僅次於友邦為貢獻恒指升幅第二多藍籌股，推升指數43點。