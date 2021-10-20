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人民幣創逾四個月高

2021-10-20 列印
　　美元轉弱，人民銀行放水無望，人民幣昨日午後急升，並升穿6.40兌1美元關口，創逾四個月高位，人民幣在岸價（CNY）日盤最終收報6.3998，大漲347點子；人民幣離岸價（CNH）升勢更為凌厲，一度升491點子，高見6.3787，每百港元兌人民幣最高報82.06水平，市場料人民幣至今年底將持續強勢。

　　人民幣離岸價於下午約2時已升破6.40，見6.3986水平；接近5時再升上6.3866，一個多小時後升至6.3787，截至晚上約9時報6.3836，仍升452點子。在岸價人民幣夜盤升勢持續，截至昨晚9時報6.3867。



  有交易員指，人民幣突破6.4後，觸發美元多頭止蝕，雖然從技術層面看，人民幣下一步或見6.35。

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