阿里巴巴創辦人馬雲繼短暫現身香港後，再獲「鬆綁」遠赴國外。據《東周刊》獨家報道，馬雲於上周六凌晨乘夜機飛往西班牙度假，據消息人士透露，馬雲近期來港處理私人事務後，正在海外出差，主要是考察農業以及環境科技技術，而他最近對如何以科技推動中國農業發展很感興趣。根據了解馬雲行蹤的消息人士透露，馬雲近期赴香港處理私人事務後，目前正身處海外出差，此行主要是考察農業及環境科技技術，並指「馬雲近期對如何以科技推動中國農業發展很感興趣」。消息人士又指，馬雲之前在香港的私人活動純屬個人事務，故一直保持低調。登上超級遊艇出海最新一期《東周刊》報道，馬雲本月初被發現在香港短暫停留數日後，上周六已轉往西班牙度假，同行還有多名富豪好友及科技界大孖沙，分乘兩部私人飛機一前一後前往，他們抵埗後旋即登上一艘價值16億元的超級遊艇出海，從西班牙東部的伊維薩島啟航。報道指，該艘超級遊艇為馬雲名下，去年出廠後因馬雲忙於處理阿里系整改問題，一直拖延至今才登船。阿里及馬雲旗下基金會未就馬雲行蹤作出回覆。《東周刊》又報道，馬雲短暫留港期間，一直住在其中半山豪宅，行程排得密密麻麻，「飯局幾乎一個接一個」，曾與友人到粉嶺高球會打波，不時出席牌局及唱K，亦先後與多名香港富豪及商業夥伴密會。多名富豪好友同行報道引述一名消息人士指，馬雲被傳禁止出境長達近一年期間，於內地只能作有限度活動，如今首次在境外的香港露面，近日更在歐洲現身，令其進一步「鬆綁」消息甚囂塵上，加上阿里股價從谷底反彈，令外界估計馬雲旗下集團接受連串整改接近完成，其他「禁令」或獲得解除。