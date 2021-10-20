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理財通首日運作暢順

2021-10-20 列印
　　多間銀行昨日正式開展「跨境理財通」服務，首日運作大致暢順。金管局發言人表示，共有18間香港銀行與其內地夥伴銀行開展理財通業務，其中15間提供南向及北向服務，其餘3間提供南向服務。南向通方面，金管局指，截至昨日中午香港銀行為內地投資者開立逾百個南向通投資專戶，但尚有超過150宗開設投資專戶的申請在處理中。北向通方面，截至昨日中午，本港銀行為香港投資者開立逾百個北向通匯款專戶，惟尚有接近300宗開設匯款專戶申請未完成處理。

　　根據人民銀行統計數據，開展首日錄得128筆南向通匯款，涉及金額1773.3萬元人民幣；以及180筆北向通匯款，涉金額1538.7萬元人民幣。



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