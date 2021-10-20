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傳富衛赴美上市遇阻

2021-10-20 列印
　　電訊盈科（008）主席李澤楷旗下的保險公司富衛集團（FWD），赴美上市計劃陷入停滯。彭博報道，針對近月中國的監管風暴席捲各個行業，美國證券交易委員會（SEC）向富衛詢問與內地相關風險，要求解釋中國政府可否伸延其監管能力至以香港為基地的富衛，富衛目前尚未獲得SEC的上市批准。同時富衛潛在投資者因監管風險增加，要求公司降低其估值，甚至部份投資者已要求撤回投資。富衛拒絕就上述傳聞作評論。

　　富衛原先計劃以「不同股權架構」（WVR）形式在香港上市，但由於不完全符合港交所（388）的「創新企業」定義，富衛最終於今年中宣佈轉往美國上市。



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