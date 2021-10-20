傳未獲粵政府支持 恒大物業交易叫停

據金融資訊供應商REDD報道指，中國恒大（3333）與發展商合生創展（754）洽商出售恒大物業（6666）51%股權交易談判已被叫停，原因是交易並未獲得廣東政府支持。另一方面，市傳由恒大開發的長沙灣新盤「恆大˙睿峰」，已成功轉讓予該項目合夥股東鼎珮集團（VMS）。本月初市場曾傳出恒大集團債務問題惡化，導致要出售旗下最大優質資產恒大物業減債。10月4日，市場傳聞中國恒大或把恒大物業控制權拱手相讓予合生創展。當日開市前恒大集團及恒大物業「前後腳」發佈公告表示將短暫停牌，但未透露具體原因，惟恒大物業有提及公司或會刊發進一步公告，屆時公告可能涉及內容，包括根據香港公司收購及合併守則而作出及構成的「內幕消息」以及「可能全面要約恒大物業股份」。合生恒大尚未復牌同日曾與恒大一同位列「華南五虎」的合生創展亦表示短暫停牌，其公告表明是次停牌有關公司同意收購一家在港交所上市的公司，同時合生可能會根據《香港收購及合併守則》，對被收購公司的股份提出強制要約。雖然在公告中仍有部份細節未有披露，但三間公司於同日公佈停牌，所提及原因又較為相近，令市場揣測傳言屬實，不過3間公司停牌兩星期仍未復牌。雖然恒大物業洽商出售或告吹，但中國恒大仍有好消息傳出。本地傳媒引述市場消息指，由恒大集團開發的長沙灣新盤「恆大˙睿峰」，目前已成功轉讓予該項目的合夥股東鼎珮集團。此為恒大首次成功轉售在港項目，該集團曾於8月底傳出售其灣仔總部予越秀地產，隨後又傳擬以作價80億元於暗盤出售位於元朗和生圍的樓盤項目，但均無下文。睿峰或已轉讓鼎珮據成交記錄冊顯示，「恆大˙睿峰」累沽224伙，目前尚餘約190伙待售。報道指，是次轉讓包括待售單位外，同時亦包括約30個車位等，以及樓面逾3萬方呎的商場，市場估值逾24億元，至於項目銷售工作已經暫停，預期落實轉讓後，餘貨將交予鼎珮繼續銷售。該盤將於本月底入伙，屆時收樓工作同樣由鼎珮負責。