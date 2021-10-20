傳海航債權人不滿重組方案

面臨「拆骨」的海航集團，將於今日把重組方案交予逾6.4萬名債權人表決，但外電報道，愈來愈多債權人不滿該一拆四的方案，認為損害其權益，揚言會反對該方案，有人要求重新起草更公平方案，亦有人促請中紀委介入調查。英國《金融時報》報道，從一些設訴信及社交媒體上，愈來愈多海航債權人對重組方案表達不滿，打算在今天表決上投下反對票，但亦有人考慮到今次是唯一取回權益的機會，亦不得不贊成。報道指，有小債權人及海航前員工不滿重組方案定得倉促，忽視了其利益，要求重新起草更公平的重組方案，亦有債權人促請中紀委介入調查。海航未有回應有關報道。