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國泰上月載客量增1.8倍

2021-10-20 列印
　　國泰航空（293）公佈，今年9月客運量13.2萬人次，按年增長1.8倍，但客運運力僅是疫前約13%；乘客運載率上升20.9個百分點至45.8%；以可用座位千米數計算的運力則增長40.4%，惟仍較前年9月下跌87.4%。累計今年首九個月，載客人次較去年減少89.4%，運力跌71.7%，收入乘客千米數則下跌85.9%。

　　至於9月貨運量按年上升19.7%，至13.1萬公噸，較2019年少24.1%，但已是疫後單月新高；貨運運載率上升3.8個百分點至79.7%；運力則按年增加16.4%，但與前年9月相比仍減少29.6%。首九個月載貨量按年下跌5.5%，運力跌17.8%，貨物及郵件收入噸千米數則下跌7.3%。



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