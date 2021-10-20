中環IFC外望——CoinUnited擬推NFT買賣平台

加密貨幣平台CoinUnited.io計劃擴展核心業務，除目前的加密貨幣錢包外，將推出NFT買賣平台。此外，該平台指其NFT研究團隊自主研發計量大數據分析模型，發掘具升值潛力的NFT加密藝術品。CoinUnited.io營運總監黃啟亮昨日表示，NFT平台正在開發中，預料將於下月初至月中推出市場，客戶可於平台進行NFT買賣，惟平台暫未有鑄造（Mint）NFT服務。另外，平台將推出加密貨幣信用卡，預料明年第一季推出，平台現正與不同信用卡公司商討合作。用戶憑卡可在世界各地使用加密貨幣消費，配合收息服務，滿足客戶的消費及投資需求，而港人移居外地後亦可透過加密貨幣錢包兌換當地法幣。黃啟亮指，加密貨幣具高流通性、全球通用及極低的轉移成本，為移居外地的港人提供靈活的資產配置途徑，如美元穩定幣（USDT）轉取利息，USDT價格和美元掛鈎，平均年化息率為8%至13%。CoinUnited.io共同創辦人盧鉅麒補充指，利息會每小時派發，並以單利息計算。Reap夥Visa推智能公司信用卡本港金融科技公司Reap宣佈正式推出智能公司信用卡「Reap Card」，Reap共同創辦人郭大任昨日表示，「Reap Card」由Reap與Visa共同研發，可協助中小企業繳付公司各類型開支，冀取代傳統付款方式，解決中小企即時營運資金需求，實現拓展計劃。郭大任表示，中小企以傳統方式申請融資時受大量規則束縛，據Reap與Visa的《了解香港的中小企業調查》顯示，有32%的中小企業表示，因未能達到數年的業務營運經驗或抵押品的要求，無法在需要資金時獲得短期貸款。中小企現只需提供相關的業務資料和文件證明業務潛力，便可申請「Reap Card」以獲得短期即時信貸發展業務。調查亦發現，在眾多財務管理的項目中，三大難題分別為財務流程自動化（79%）、現金流管理（72%），以及控制時間成本和效率（71%）。郭大任表示，「Reap Card」備有自動支付分類及對帳功能，除實體的公司信用卡，用戶可自行設立無限張虛擬或實體附屬卡予員工，以繳付任何公司款項。高瞻