美國企業業績優於預期，美股早段向上，市場風險胃納增加。杜指中段升194點，至35669點，創即市新高；標普指數早段同樣升0.3%，至4533點；納指則升近0.2%，至15154點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報35609點，升152點；納斯達克指數收報15121點，跌7點。滙控（005）美國預託證券價格曾見46.54港元，較香港收市價升0.19港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見507.49港元，較香港收市價跌2.01港元。港股夜期偏軟，中段跌10點，至26146點，較恒指收市高水10點。多間公司公佈的季度業績優於預期，包括視頻網站Netflix、聯合航空、生化科技公司Biogen以及電訊商Verizon。Verizon季內多賺47.05%杜指成份股美國電訊商Verizon公佈截至9月底止第三財季收入，按年增4.34%，至329.15億美元，較市場預期的332.3億美元稍低；經調整後每股盈利1.41美元，則較市場預期的1.37美元為高。期內純利按年增長47.05%，至64.07億美元。受穩定5G服務需求支持，期內月費用戶增長數量勝預期，刺激Verizon早段股價曾升逾2%，高見53.65美元。另一方面，全球最大光刻機製造商阿斯麥公佈2021年第三季財報，淨利潤為17.4億歐羅，按年增長63.8%，較預期的16.07億歐羅為佳；每股盈利4.27歐羅，較市場預期的3.93歐羅為佳；淨銷售額52.41億歐羅，較市場預期的52.96億歐羅略低。惟阿斯麥預期，第四季淨銷售指引為49至52億歐羅，低於市場預期的52.3億歐羅，拖累股價曾跌逾近4%，見768.1美元。恒指昨日高開286點，重上26000點後，在科網股帶動下，一度抽升427點，高見26214點，下午雖因A股回吐，升勢略見回軟，最終仍升348點，收報26136點，四個交易日累升逾千點；國指則升140點，收報9276點；科指升172點，收報6691點。北水南下淨流入39.16億元，大市成交金額增至1565億元。馬雲「鬆綁」刺激阿里系阿里巴巴（9988）創辦人馬雲獲「鬆綁」赴海外考察，刺激阿里股價曾升逾9%，最終升6.68%，收報175.8元，貢獻恒指137點升幅；系內阿里健康（241）更大升13.49%，收報12.62元，為升幅最大藍籌股。