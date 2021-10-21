  • 2021年10月21日 星期四
  • 26º
  • 88%
熱門： 中大暴動無線電視林鄭月娥馬雲

日報新聞 > 金融

比特幣升至6.69萬元新高

2021-10-21 列印
　　首隻Bitcoin期貨交易所買賣基金ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）昨日起於美股登場，加上美股連日上升，令投資者風險胃納大增，推動比特幣價格（Bitcoin）再創歷史新高。據Coindesk數據顯示，比特幣一度高見66974美元，於過去24小時內急升7.6%，由年初至今已累升近1.3倍。

　　在比特幣急升下，BITO股價亦受帶動向好，BITO繼昨日首日上市急漲近5%後，早段曾再升逾4.1%，見43.7美元。



　　另一方面，以太幣（Ethereum）價格再度逼近歷史高位，於過去24小時內亦升逾7%，高見4077美元，距離歷史高位4177美元僅相差2.4%。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd