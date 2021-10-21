200億售恒大物業告吹 恒大：未符先決條件

中國恒大（3333）擬以約200億元，向合生創展（754）出售50.1%恒大物業（6666）股份交易告吹，惟買賣雙方各執一詞。恒大稱合生未符合交易先決條件，合生則認為恒大於定立協議後，仍要求改價及直接付款「不可接受」，三股將於今日齊齊復牌。恒大昨晚發公告指出，以每股3.7元總代價200.4億元，向合生創展出售50.1%或54.16億股恒大物業股份交易終止，同時停牌逾兩周的恒大及恒大物業，將由今日起復牌。恒大在通告中解釋，從10月12日在證券及期貨事務監察委員會以外其他方所得訊息，公司有理由相信合生未能符合對恒大物業股份作出全面要約收購先決條件，公司遂於10月13日行使權利解除該協議。證監會執行人員已向公司表示，對以上事項不發表意見。合生斥其要求改價另一方面，合生亦發公告說明情況，惟提到收購失敗原因卻有所出入。合生表示，買方至今仍準備根據該協議完成買賣銷售股份，但協議他方於定立該協議後提出修改，其中包括代價付款條款，買方認為不可接受。合生表示，正為保障其與該協議相關合法權益探討各種選擇，倘若根據該協議條款完成買賣銷售股份，買方將根據《收購守則》，就收購銷售股份提出強制全面要約。恒大與合生談判能否重啟難料，但此次交易失敗勢令恒大增添壓力。對於緩解流動性問題措施，恒大表示，除集團於9月28日簽訂協議出售盛京銀行股份有限公司約17.53億股的非流通內資股外，出售集團資產情況尚未取得重大進展。恒大續指，集團將繼續推進中期業績公告披露措施，緩解流動性問題，盡力爭取與債權人達成借款續貸、展期或其他替代方案。考慮到改善流動性困難、挑戰及不確定性，集團無法保證能繼續履行融資和其他合同下的財務義務。如集團未能履行擔保或其他到期債務的義務，而且無法與債權人達成借款續貸、展期或其他替代方案，將對集團造成重大不利影響。