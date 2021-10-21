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內地徵房產稅傳受阻 試點城市減至10個

2021-10-21 列印
　　《華爾街日報》引述消息人士指，中央正採取措施擬消除中國房地產市場的泡沫，但一項關於遏制住房投機行為的措施在商討實施過程中面臨一定阻力，初始提出的約30個房產稅試點城市已削減約六成七至約10個。

        據悉，此次擬實行的措施為「在全國範圍內徵收房地產稅」，不少經濟學家一直認為，徵收房地產稅能夠增加投機房地產的成本，幫助降低房價，將有助於減輕中產階級家庭的財務負擔。



        消息人士稱，中央曾指派專員負責更廣泛地推廣房地產徵稅的任務，但由於內部存在相反意見，目前當局正在準備一個有限度的徵稅計劃。

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