陳茂波：政府綠債考慮零售

陳茂波於同一論壇表示，未來5年會繼續定期發行政府綠色債券，因應市場需要，估計發行額等值於1755億港元，並提供不同貨幣及年期選擇。他指籌集所得資金不一定用於工務工程，亦可投放於綠色項目。政府亦會考慮將部分綠債以零售方式發行，讓市民共同參與。
他指，本港作為離岸人民幣樞紐及國際資產中心，有條件成為區內首要的綠色和可持續金融樞紐。本港綠色和可持續金融的市場愈發蓬勃，參與者及產品方面亦變得多樣化。他表示會推動更多機構利用香港金融及專業服務平台作綠色可持續投資及認證。
夜場女公關在○八年勒索已婚政府男高官X而被判監，十三年後，她觸犯另一案件再入獄。被告許榮，九年前在夜場結識一名已婚男子，兩人成為性伴侶，但男方拒應被告要求變為情侶，被告盛怒下闖入男方兩個住所，剪碎衣物...
2021-10-21
內地遊樂設施意外日有發生，日前河南景點又現一宗一名女事主在體驗空中滑索時溺斃事件。據報，鋼絲突斷令女子直墮湖中。屍體更要待三小時才打撈上岸，家屬質疑遊戲項目負責人未有做好安全措施。官方調查後指，景點已...
2021-10-21
日本九州熊本縣知名的活火山阿蘇山昨日（本月二十日）早上十一時四十三分大規模噴發，據報「火山碎屑流」至少湧到距離火山口一公里的地方。日本氣象廳更預計碎屑流與噴石的流佈範圍可能廣達方圓二公里。當局緊急發佈...
2021-10-21
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，並獲用家承接。世紀21奇豐分行經理張翠珊表示，馬鞍山翠擁華庭6座低層B室，面積816方呎，屬三房連儲物室間隔，原叫價970萬元，議價後以950萬元獲用家承接...
2021-10-21
美國企業業績優於預期，美股早段向上，市場風險胃納增加。杜指中段升194點，至35669點，創即市新高；標普指數早段同樣升0.3%，至4533點；納指則升近0.2%，至15154點。 杜瓊斯工業...
2021-10-21
經過上季的適應期後，韋斯咸中場賓華馬今季全面上力，各賽事交出四球兩助攻。這名阿爾及利亞國腳感謝領隊莫耶斯的信任，矢言以成績作報答，今晚歐霸H組勢領軍主場攻陷亨克，讓球主客和讓一球「主勝」屬過關膽材。 （Now643台周五凌晨3:00直播） 可任翼鋒和進攻中場的賓華馬上季外借韋斯咸，經過一季適應，今季正式加盟表現大躍進，英超首兩輪接連士哥，至今聯賽上陣八仗交出三球兩助攻，連同上輪歐霸對維也納迅速射入奠定2:0勝局一球，所有戰線累積四球兩助攻，今仗勢成亨克後防心腹大患。 求報莫耶斯知遇之恩 這名二十六歲阿爾及利亞國腳感激莫耶斯道：「全靠莫耶斯不斷鞭策，我才有今天的表現。很高興今...
2021-10-21
各位吃貨又有口福喇！又有日本人氣食店登陸香港，今次輪到全球最大的連鎖東京撈麵店 KOKORO Tokyo Mazesoba 殺到！你無睇錯，不是拉麵、不是沾麵，是「撈麵」，有別於配熱湯的拉麵和沾麵，M...
2021-10-18
因為屋企有位被封「最美星二代」嘅20歲大女沈月，令到前性感女神邱淑貞經常出現喺娛樂版，阿女生得靚，全靠有個靚媽媽。今年53歲的邱淑貞仲係好靚同好Fit，最重要冇膠味，呢點非常難得。除咗Keep得好，仲...
2021-10-21
天氣轉涼，本港料將踏入季節性流感高峰期，即使目前本港的新冠肺炎疫情持續緩和，但依然有回頭爆發的風險，在此特別形勢之下，市民應積極響應當局的預防流感注射計劃，既可以保障自己免受到新冠病毒和流感病毒同時夾擊，亦盡一分力，維持新冠疫情繼續處於低風險，才有望令香港平安地渡過這個冬天。 衛生防護中心每年都推出「疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」，供資助合資格市民，包括六十五歲或以上長者、居於護理院舍的院友、有長期病患人士、領取綜援人士、醫護人員等，均獲資助注射流感疫苗。至於不屬受資助類別的市民，自行到私家醫生診所或私家醫院打針，費用約數百元，負擔不太重，就可以保障自己避受流感的侵襲...
2021-10-21
莫雷拉在對上兩次賽事都無馬贏，而且胯下甚多熱門座騎更發揮失色，結果不但惹來外間批評，剛周日馬場內還被馬迷報以噓聲。不過，莫雷拉昨晚的表現總算止跌回升，於第四場憑初出馬「浪漫勇士」報捷，而當他返回凱旋門...
2021-10-21