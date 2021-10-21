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陳茂波：政府綠債考慮零售

2021-10-21 列印
　　財政司司長陳茂波表示，政府會考慮將部分綠債以零售方式發行，讓市民共同參與。

        陳茂波於同一論壇表示，未來5年會繼續定期發行政府綠色債券，因應市場需要，估計發行額等值於1755億港元，並提供不同貨幣及年期選擇。他指籌集所得資金不一定用於工務工程，亦可投放於綠色項目。政府亦會考慮將部分綠債以零售方式發行，讓市民共同參與。



        他指，本港作為離岸人民幣樞紐及國際資產中心，有條件成為區內首要的綠色和可持續金融樞紐。本港綠色和可持續金融的市場愈發蓬勃，參與者及產品方面亦變得多樣化。他表示會推動更多機構利用香港金融及專業服務平台作綠色可持續投資及認證。

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