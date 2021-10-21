微創機器人招股 入場費21817元

由微創醫療（853）分拆上市的上海微創醫療機器人（2252），將於今日（21日）起公開招股，一手入場費21817.66元，集資最多15.6億元，並引入高瓴資本、奇點資產等共7名基石投資者撐場。該股公開部份，即使回撥至50%，散戶亦最多僅獲派1810萬股（3.62萬手）。據銷售文件顯示，微創機器人擬發行3620萬股H股，招股價介乎36至43.2元，一手500股，入場費21817.66元，集資最多15.6億元，較原先傳出的7至10億美元（約54.6至78億港元）大減達80%；預計下月2日掛牌。基投亮眼共購7.4億微創機器人引入7名基石投資者，共認購9500萬美元（約7.41億港元），佔總集資額最多57%。該7名基投包括現有股東高瓴資本，加碼認購1500萬美元（約1.17億港元）；沽空瑞幸咖啡獲利而成名的對沖基金奇點資產，認購1000萬美元；思柏投資認購2000萬美元；LAV及雪湖資本各認購1500萬美元等。微創機器人是次公開發售股份佔總數約10%，即街貨僅有7240手。假設其因為超購至某個倍數而回撥，令公開發售比例增至50%，意味散戶可以從1810萬股（3.62萬手）中搶奪手數；而甲組（認購額500萬元以下）及乙組各分一半，貨源可謂相當短缺。市場預期微創機器人反應熱烈，輝立、輝才及信誠證券已共預留950億元孖展額備戰，其中信誠趁勢推出百萬孖展認購新股優惠。信誠聯席董事張智威表示，微創機器人業務獨特，，預計有望超購逾百倍。他指出，微創機器人公開發售股數供應較少，預期不少投資者會以孖展認購，增加中籤機會率，若首日孖展超購過百倍，散戶或需以孖展認購乙組（500萬元以上）才有較高機會穩中一手。