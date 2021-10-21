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中移首三季多賺6.9% 收入升12.9%

2021-10-21 列印
　　中國移動（941）公佈截至今年9月底止首3季業績，純利按年升6.9%，至872億元（人民幣，下同）期內，營運收入按年升12.9%至6486億元；其中，通信服務收入按年升9%至5729億元；銷售產品收入及其他按年增長55.4%至758億元。期內EBITDA（除息稅折舊及攤銷前盈利）按年升9.5%，至2375億元。

　　移動業務方面，截至今年9月底，移動客戶總數約9.56億戶，第3季度淨增移動客戶1020萬戶。5G套餐客戶達到3.31億戶，5G網絡客戶達到1.60億戶。首3季度，移動ARPU（平均每月每戶收入）為人民幣50.1元，同比增長2.6%。



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