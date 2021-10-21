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寶馬擬入主華晨製造

2021-10-21 列印
　　華晨中國（1114）母企華晨汽車集團去年底公佈破產重整，而德國寶馬早前表示，冀以實際行動支持華晨重組。中國市場監管總局反壟斷局昨日公布，就寶馬中國收購華晨汽車製造的股權案進行經營者集中簡易案件公示，擬議交易後，寶馬中國將單獨控制華晨製造。

　　公告顯示，寶馬中國已與華晨集團簽訂股權買賣協議，以收購華晨汽車全資子公司華晨製造的全部股權，擬議交易後，寶馬中國將單獨控制華晨製造。另在同一相關市場，所有參與集中的經營者所佔市場份額合共少於15%，是次股權案相關產品市場為乘用車；相關地域市場為中國境內。



        寶馬中國為寶馬在中國的子公司。



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