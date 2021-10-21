中環IFC外望——金管局：不同ESG指數將相繼推出

香港金融管理局總裁余偉文（見圖）表示，金管局近年將環境、社會和企業管治（ESG）因素併入外匯基金，指若有兩項回報相若的投資，會優先選擇ESG投資。當局亦將逐漸增加ESG的投資份額，近年主要投資於與ESG有關的股票資產，因市場基建改善，不同ESG指數亦相繼推出。余偉文昨日出席「環境、社會及管治與綠色金融機遇論壇」時表示，銀行業須妥善管理氣候風險，建立抵禦氣候風險的能力，以保持金融穩定性。當局去年5月已推出評估銀行綠色基準的共同框架。今年7月，當局根據業界回饋制定監管要求，正進行業界諮詢，未來將落實及持續審視銀行的進展。當局今年亦推行氣候風險壓力測試計劃，以評估銀行業應對氣候變化的能力。他亦強調對外訊息披露的重要性，指風險披露可令金融市場掌握更多資訊，讓投資者更準確地評估企業及項目的價值及投資風險，亦有助市場監督企業的ESG表現。余偉文提及，歐盟及中國目前正制訂共通綠色分類目錄，將於今年內推出，本港將採納這套目錄，但會根據香港氣候進行改動，例如增加颱風的相關內容。他又指本港金融監管機構，如保監局、證監會等，將採用二十國集團氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的框架，屆時企業須根據相關指引進行財務披露。東亞藍十字委任張家朗張小倫代言東亞銀行（023）及其附屬公司藍十字宣佈，委任香港劍擊代表隊成員張家朗與張小倫擔任品牌代言人。東亞銀行聯席行政總裁李民橋表示，東亞銀行和兩位精英運動員抱持同樣的精神，全力以赴，不斷超越自我界限，為客戶提供最佳服務，希望可以和二人長遠合作，委任兩位精英運動員成為集團代言人，一起繼續支持體育發展。藍十字執行董事尹志德說，張家朗及張小倫均是出色的劍擊運動員，相信可以將東亞銀行及藍十字的優質產品及服務，推廣至更闊更廣的層面。高瞻