業績理想仍屬利好 科技股漲升 通脹預期升溫 杜指跌6點

美國上市公司第三季業績開局理想，FactSet數據顯示，截至周三，已公布業績的80家標普500指數成份股公司中，有81%的盈利高於市場預期。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報35603點，跌6點；標普500指數收報4549點，升13點；納斯達克指數收報15215點，升94點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見46.66港元，較香港收市價升0.16港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見506.66港元，較香港收市價升1.16港元。
數據方面，美國上周首次申請失業救濟人數達29萬人，較預期的29.7萬人為少，按周減少6000人。另外，歐盟執委會公佈歐羅區十月消費者信心指數初值稍好過預期，為-4.8，預期為-5，前月則為-4。
歐洲3大股市全線低收。中國恒大集團債務危機再度引發投資者擔憂，衝擊市場情緒。英國富時100指數收報7190.3點，跌32點，跌幅0.45%。德國DAX指數收報15472.56點，跌50點，跌幅0.32%。法國CAC指數收報6686.17點，跌19點，跌幅0.29%。
金價偏軟。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1781.9美元，跌3美元，跌幅0.17%。
大型科網股偏軟
至於港股，大市連升四日後回氣，輕微高開後一度好淡爭持，但午後沽壓加劇，一度失守26000點，尾市跌幅收窄，收報26017點，跌118點；國指微跌3點，收報9273點；科指跌55點，收報6636點，大市成交金額略為回落至1479億元。北水南下共淨流入5.84億元，按日大減85.09%。
大型科網股見回吐。阿里巴巴（9988）回吐1.08%，收報173.9元；小米（1810）跌1.54%，收報22.45元；美團（3690）跌1.84%，收報288.4元。
內險股逆市造好，中國平安（2318）旗下平安銀行首三季多賺30%，股價飆7.54%，收報62.75元，推動恒指54點升幅，為貢獻指數升幅最多藍籌股。
國壽（2628）揚2.15%，收報14.28元；太保（2601）升2.99%，收報25.8元；新華保險（1336）升2.48%，收報24.8元。